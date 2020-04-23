İzmitli müzisyenlere korona virüs sürecinde anlamlı destek - Son Dakika

Korona virüs salgını sebebiyle çalışmaları sekteye uğrayan ve ekonomik olarak zor günlerden geçen İzmitli müzisyenlere, İzmit Belediyesi erzak ve sağlık kiti desteği verecek.



Korona virüsün beraberinde getirdiği sosyal mesafe zorunluğu nedeniyle uygulanan yasaklardan etkilenen meslek kollarına İzmit belediyesi desteğini sürdürmeye devam ediyor. Müzik severlerle buluştukları iş yerlerinin kapatılması sebebiyle ekonomik zorluklarla mücadele eden İzmitli müzisyenlere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, erzak ve kullanımı zorunlu hale gelen maske, eldiven gibi sağlık kiti desteği vereceklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Başkan Hürriyet ile İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan İşcan ve yönetimi bir araya geldi.



İzmitli müzisyenlerin korona virüsü salgını sürecinde acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "Korona virüs ile mücadelede sadece halkımızın sağlığını değil, ekonomik refahını da korumaya çalışmak için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz. İzmitli müzisyenlerimizin sahne aldıkları yerler sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu gereğince maalesef kapatıldı. Hayat tekrar normale dönene kadar müzisyenlerimizin işsizlik ile mücadelesinde yanında olacağız. Önceliğimiz şu anda geliri olmayan müzisyenlerimize ihtiyaç kolisi ve zorunlu hale gelen maske, eldiven gibi sağlık kitleri yardımında bulunmak olacak" dedi.



İzmitli müzisyenler ile önümüzdeki süreçte farklı projelere de imza atacaklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "Korona virüs sürecinde yayın hayatına geçirdiğimiz Gülümse TV Youtube kanalımız üzerinden çeşitli programlar yapmaya devam ediyoruz. İzmitli müzisyenlerimiz ile de Gülümse TV üzerinden farklı etkinliklere imza atacağız. Hepimizin dinlemeyi özlediği müzisyenlerimizle sizler için Gülümse TV kanalında konser etkinlikleri düzenleyeceğiz. Sürpriz hediyelerle dolu yarışmalar gerçekleştireceğiz. Yetenekli müzisyenlerimiz ile yine Gülümse TV ekranlarında müzik aleti yapımı, müzik aleti çalma gibi programlar yapacağız. Bu zor günleri dayanışma gücümüzle, öğrenerek, öğreterek, üreterek, paylaşımı arttırarak hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ