Son Dakika Haberleri: İzmitli özel sporcu Portekiz'de Türkiye'yi temsil edecek
Son Dakika Spor İzmitli özel sporcu Portekiz'de Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika Spor

İzmitli özel sporcu Portekiz'de Türkiye'yi temsil edecek

6 saat önce

Guimaaes Dünya Judo Şampiyonası Türkiye'yi temsil edecek.

İzmitli özel sporcu Portekiz'de Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Guimaaes Dünya Judo Şampiyonası Türkiye'yi temsil edecek.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri'ne bağlı Down Cafe personeli Talha Ahmet Erdem 28-30 Kasım 2019 tarihlerinde Portekiz-Guimaaes Dünya Judo Şampiyonası katılmak için Milli Takım ile birlikte yola çıkıyor. İzmit Belediyesi'ni ve Türkiye'yi temsil edecek olan 23 yaşındaki Ahmet Talha Erdem, Nisan ayında da Antalya da Özel Olimpiyatlara katılacak.


Türkiye'yi Portekiz-Guimaaes Dünya Judo Şampiyonası'nda temsil edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Talha Ahmet Erdem, "Bir süredir judo yapıyorum. Kademe kademe kendimi geliştirdim. Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası var. Portekiz'de olacak. O yarışmaya katılacağım. Nasip olursa altın madalya alıp döneceğim. Türkiye Bayrağını temsilen gidiyorum. Bana inandıkları ve destekledikleri için aileme ve İzmit Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Portekiz, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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