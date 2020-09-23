İzmitli Periler, Erciyes Cup için Kayseri'ye gitti

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Bellona Kayseri Basketbol tarafından 24-25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 14. Erciyes Cup turnuvasına katılmak üzere Kayseri'ye gitti.

İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak turnuva için Kayseri'ye gitti. Yıllar sonra Kocaeli'yi Avrupa kupalarında temsil etmeye hazırlanan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig ve Avrupa kupası maçları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İzmit'te düzenlenen Leyla Atakan turnuvasındaki oynadığı maçlarda göz kamaştıran İzmitli periler, bu kez de Kayseri'de boy gösterecek.

Kadın basketbolunun önemli organizasyonlarından biri haline gelen Erciyes Cup turnuvasında 6 takım mücadele edecek. İzmit Belediyesispor'un yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol takımlarının mücadele edeceği turnuva, takımlar için lig öncesi önemli bir hazırlık periyodu olacak. - KOCAELİ