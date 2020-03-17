İzmitli simitçilere maske ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmitli simitçilere maske ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika

İzmitli simitçilere maske ve eldiven dağıtıldı

7 saat önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı gerçekleştirdiği denetimler kapsamında simit satıcılarına maske ve eldiven dağıtımı yaptı.

İzmitli simitçilere maske ve eldiven dağıtıldı, System.String[]

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı gerçekleştirdiği denetimler kapsamında simit satıcılarına maske ve eldiven dağıtımı yaptı.


İzmit Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı yürütülen tedbir çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda virüse karşı iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren simit tezgahlarını genel hijyen bakımından denetledi. Denetimler sırasında zabıta ekipleri tarafından simit tezgahlarında çalışan personele maske ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri mutlaka kullanması konusunda uyarı yaparak kendilerine maske ve eldiven dağıttı.


Zabıta ekipleri ayrıca genel sağlık ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, gıda üzerine satış yapan iş yerlerinde maske ve eldiven bulundurulması gerektiğine işaret ederek, gıda ile temas eden çalışanların mutlaka eldiven ve maske takması gerektiğine de vurgu yaptı. Zabıta ekipleri, simitlerin camekan dışında açıkta satışının yasak olduğuna dikkat çekerek, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:41 Kaynak: İHA
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