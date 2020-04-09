İzmitli toptancılara fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

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İzmitli toptancılara fahiş fiyat denetimi yapıldı
6 saat önce
İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, korona virüs salgını sonrası bazı ürünlerde fiyat artışını yapıldığı iddialarını toptancılar sitesinde denetledi.
İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, korona virüs salgını sonrası bazı ürünlerde fiyat artışını yapıldığı iddialarını toptancılar sitesinde denetledi.
İzmit Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü ortaklığında, özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde fahiş fiyat iddialarının gündeme gelmesiyle denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirten belediye yetkileri, vatandaşları fahiş fiyatlı ürünleri satın almaması konusunda uyararak denetimlerin programlı olarak süreceğini belirttiler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:20 Kaynak: İHA
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