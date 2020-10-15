İzmitliler Cuma 1. Gül festivalinde buluşuyor - Son Dakika

İzmitliler Cuma 1. Gül festivalinde buluşuyor

15.10.2020 10:27
İzmitliler Cuma 1. Gül festivalinde buluşuyor, System.String[]

İzmit Belediyesi, Gültepeliler Platformu ortaklığıyla 16 Ekim Cuma günü İzmitlileri 1. Gül Festivali'ne davet etti.

İzmit Belediyesi, Gültepeliler Platformu ortaklığıyla 16 Ekim Cuma günü İzmitlileri 1. Gül Festivali'ne davet etti.

Gültepe Mahallesi'nin eski günlerini canlandırmak için harekete geçen İzmit Belediyesinin, Gültepeliler Platformu ortaklığıyla düzenleyeceği 1. Gül Festivali ile İzmit'i gül kokuları saracak. Daha önce 15 Ekim Perşembe günü yapılacağı açıklanan etkinlik, bir gün ertelemeyle 16 Ekim Cuma günü saat 15.30'da Gültepe Mahallesi'nde gerçekleşecek. 1. Gül Festivali etkinliği ile mahalle halkına 1000 adet gül fidesi dağıtacak olan İzmit Belediyesi, vatandaşlara güllerin içinden bir İzmit şöleni yaşatacak.

Etkinlikte İzmitliler, İzmit Belediye Bandosunun vereceği konser ile müziğin keyfini çıkarırken, belediye ressamları tarafından mahalledeki merdivenler rengarenk boyanacak. Gül kokularının etrafı saracağı bu güzel festivale tüm İzmitlileri davet eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, "İsmini gülden alan mahallemize, gül festivali çok yakışacak. Gültepe'yi daha da güzel hizmetlerle donatmak istiyoruz. Tüm halkımızı Gültepe 1. Gül Festivali'ne bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Gültepe, 16 ekim, İzmit, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmitliler Cuma 1. Gül festivalinde buluşuyor - Son Dakika

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