"İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular - Son Dakika
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"İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular

18.03.2022 12:34

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, pişmaniyeyle ilgili söylemleri nedeniyle sunucu Ali İhsan Varol ve tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Sunucu Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu isimli yarışma programında, "İzmitliler bunu yemez, satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım" ifadelerine yer verdi.

Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan da sosyal medya hesabından, "Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez arkadaşlar, sizi kekliyorlar. Pişmaniyeİzmit'in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur..." paylaşımında bulundu.

İki ismin pişmaniyeyle ilgili bu sözleri tepki çekti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Özgür Kocaeli web sitesinin haberine göre; İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Varol ve Gürkan'la ilgili 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

'İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar' dedikleri için mahkemelik oldular

Şahin, "Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya, Pişmaniyeciler Derneği olarak şikayet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"EN KALİTESİZ DÜŞÜNCE SUÇLUSU"

Dava sonrası bir paylaşım tarihçi Gürkan "Pişmaniye derneği tarafından dava edilerek tarihe geçtim herhalde. Dünyanın en kalitesiz düşünce suçlusuolabilirim" sözleriyle davayı ti'ye aldı.

YORUMLAR (1)
  • Hakan tanır: 1998 ten 2ü18 e kadar izmitta yaşadım. İzmitte hiç pişmaniye yemedim. Evime satın alıp götürmedim. Sadece il dışı ziyaretlerimde satın alıp götürdüm Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ali ihsan Vorol, Mahkeme, İzmit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar' dedikleri için mahkemelik oldular - Son Dakika


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