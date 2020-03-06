İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya - Son Dakika Spor

İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya

6 saat önce

İzmit Belediyesporlu genç sporcu Halit Tamyüksel, Kocaeli'yi milli düzeyde Bakü'de temsil ederek gümüş madalya kazandı.

İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya, System.String[]

İzmit Belediyesporlu genç sporcu Halit Tamyüksel, Kocaeli'yi milli düzeyde Bakü'de temsil ederek gümüş madalya kazandı.


İzmit Belediyespor sporun birçok dalında başarılı sonuçlar almaya devam ederken bir yandan da milli takıma gönderilen sporcular Türkiye adına madalya kazanmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Bakü Open Karate Turnuvası'nda milli düzeyde İzmit Belediyespor'u temsil eden 19 yaşındaki karateci Halit Tamyüksel U-21 kategorisi 84 KG'da turnuvayı ikinci bitirerek Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.


Uluslararası başarısından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Halit Tamyüksel, kendisine verdiği destekten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yöneticilerine teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmit, Bakü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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