Son Dakika Haberleri: İzne Çıkan Asker Kazada Öldü

İzne Çıkan Asker Kazada Öldü

55 dakika önce

Artvin'de askerden izne gelen kişi, Cankurtaran tüneli meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzne Çıkan Asker Kazada Öldü, System.String[]
Artvin'de askerden izne gelen kişi, Cankurtaran tüneli meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Artvin'de Cankurtaran tüneli Borçka çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Doğancan Kılıç (20) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan çimento kamyonuna çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Doğancan Kılıç hayatını kaybederken, otomobil içinde bulunan Hasan Yavuz ise yaralandı. Yavuz, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Doğancan Kılıç'ın askerden izinli olarak Artvin'e geldiği ve terhisine yaklaşık 1,5 ay kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ziya Akyıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Cankurtaran, Artvin, 3. Sayfa
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