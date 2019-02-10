İzne Çıkan Asker Kazada Öldü
55 dakika önce
Artvin'de askerden izne gelen kişi, Cankurtaran tüneli meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Artvin
'de askerden izne gelen kişi, Cankurtaran
tüneli meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Artvin'de Cankurtaran tüneli Borçka
çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Doğancan Kılıç (20) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan çimento kamyonuna çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Doğancan Kılıç hayatını kaybederken, otomobil içinde bulunan Hasan Yavuz
ise yaralandı. Yavuz, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Doğancan Kılıç'ın askerden izinli olarak Artvin'e geldiği ve terhisine yaklaşık 1,5 ay kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Ziya Akyıldız/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
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