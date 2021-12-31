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İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı

31.12.2021 12:33
İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı

Avusturya'da iş ve ikamet sahibi olan gurbetçinin Konya'nın Kulu ilçesindeki evi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Avusturya'da iş ve ikamet sahibi olan gurbetçinin Konya'nın Kulu ilçesindeki evi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu. İzne geldiği memleketinde evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşayan gurbetçi vatandaş, hırsızların bulunmasını istiyor.

Olay, Kulu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Değirmenözü Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avursturya'da iş ve ikamet sahibi olan Mehmet Emin Kızılırmak, iznini kullanmak için geldiği memleketi Kulu ilçesinde bulunan evinin demir bahçe kapısının kilitlerinin kırıldığını fark etti. Evi kontrol eden Mehmet Emin Kızılırmak, garaj kapısının da açık olduğunu ve içerisinde bulunan motosikletinin ve çeşitli araç gereçlerinin yerinde olmadığını gördü. Evini de kontrol eden Mehmet Emin Kızılırmak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, televizyon gibi çok sayıda değerli eşyasının çalındığını görünce, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yapılan incelemelerin ardından şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Hırsız ya da hırsızların evini darmadağın ettiğini söyleyen Mehmet Emin Kızılırmak, geçen yıl da aynı binanın 2'nci katındaki televizyonunun çalındığını ifade etti. Polislerin gelerek inceleme yaptığını anlatan Kızılırmak, yaklaşık 60 bin liralık bir zararının olduğunu, hırsız veya hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini kaydetti. - KONYA

İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı
İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı
İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı
İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı
İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı
İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı

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Avusturya, Gurbetçi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzne gelen gurbetçi, evinin soyulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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