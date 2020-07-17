İznik Ayasofya Camii önünde, İstanbul Ayasofya Camii için lokma döktürdüler - Son Dakika

İznik Ayasofya Camii önünde, İstanbul Ayasofya Camii için lokma döktürdüler

AK Parti İznik İlçe Başkanlığı, İstanbul'da camiye çevrilen Ayasofya'ya destek vermek için cuma namazı sonrası lokma döktürdü.

AK Parti İznik İlçe Başkanlığı, İstanbul'da camiye çevrilen Ayasofya'ya destek vermek için cuma namazı sonrası lokma döktürdü.

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Cuma namazı çıkışı, 2011 yılında camiye çevrilen İznik Ayasofya Camii önünde üyeleri ile buluşan AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, yaptığı basın açıklamasında, "Ceddimiz Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin gözdesi olan Abdulvahab Sancaktari hazretlerinin manevi bekçiliğini yaptığı, Eşref Rumi hazretlerinin Davud-i Kayseriinin, Alaaddin Mısri'nin, Şeyh Kutbiddin-i İzniki hazretlerinin, Eşref Babanın, Sarı Saltuk'un memleketi İznik Ayasofya Camii'nden, İstanbul'daki Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan Fatih dedemizin emaneti İstanbul Ayasofya Camii'ne selam olsun. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuşmasının habercisidir. Desteklerini her zaman esirgemeyen Cumhur ittifakına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Gökbulut'a İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve bir çok sivil toplum örgütünün başkanı da destek verdi. Açıklamanın ardından davetlilere lokma ikram edildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İznik Ayasofya Camii önünde, İstanbul Ayasofya Camii için lokma döktürdüler - Son Dakika
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