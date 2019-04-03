Son Dakika Haberleri: İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Mazbatasını Aldı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Mazbatasını Aldı

12 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Kağan Mehmet Usta, mazbatasını aldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Kağan Mehmet Usta, mazbatasını aldı.

Usta, İznik Adliyesi'ne giderek mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Mutlu Özkaya'dan teslim aldı. Daha sonra belediye meclis üyeleriyle İznik Belediyesi'ne giden Usta'yı, belediye personeli çiçeklerle karşıladı.

Usta, belediyede yapılan devir teslim töreniyle eski belediye başkanı Osman Sargın'dan görevi devraldı.

İlk icraat olarak belediye başkan yardımcılığına Mehmet Bektaş'ı getiren Usta, kendisine çiçek gönderilmesini istemediğini ifade ederek, "Bana çiçek göndermeyin, yeni yapılacak Çeşmeci Camisi'ne bağış yapın. Yaptığınız bağış makbuzlarını da bana getirin bu daha makbul olur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:46 Kaynak: AA

Bursa, Kağan Mehmet Usta, İznik, Güncel
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