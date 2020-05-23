İznik Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika

İznik Belediyesi, araç filosuna 3 adet çöp kamyonu, 1 adet yol süpürme aracı ve 1 adet hizmet aracı alarak genişletti.



İznik Belediyesinin aldığı 3 adet çöp kamyonu, 1 adet -yol süpürme aracı Temizlik İşleri Müdürlüğüne, 1 adet hizmet aracı da Fen İşleri Müdürlüğüne tahsis edildi. Daha temiz ve yaşanılabilir bir İznik için yola çıktıklarını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bu günlerde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm Dünya'da yaşanan Korana virüs sebebiyle ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, gece gündüz demeden ana caddelerimizi, sokaklarımızı ve mahallelerimizi yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu sürece katkı koyan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Her şey insanlarımızın sağlığı ve geleceği için çalışmaktır. Takım halinde ve ekip ruhu ile çalıştığımız sürece bizlerin başaramayacağı iş yoktur" dedi. - BURSA