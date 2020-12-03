İznik Belediyesi'nde sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

İznik Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Ataman, İznik Belediyesi ve bağlı kuruluşlardaki memurları kapsayan sözleşmenin imza töreni için bir araya geldi. Mehmet Usta, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, belediyelerde ve özel idarelerde memur ile sözleşmeli personele ek verilen sosyal denge tazminatının hayırlara vesile olmasını diledi.

Belediye çalışanlarının daha iyi imkanlarla İznik'e daha iyi hizmetler sunmasını temenni eden Usta, "2020 yılının kalan kısmında da kanunen ödenebilecek en yüksek tutarı hem memur, hem de sözleşmeli personelimize ödeyeceğiz. Sözleşmenin memurlarımıza, sözleşmeli personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Usta, bütün çalışanların şartlarının iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. - BURSA