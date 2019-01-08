İznik Beyaza Büründü

İznik beyaza büründüBURSA - Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.

İznik beyaza büründü



BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.

İlçede kar ve sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İlçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Karla birlikte yoğun sis ilçenin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sürerken, köy yollarının şimdilik ulaşıma açık olduğu belirtildi.

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