İznik Beyaza Büründü
2 saat önce
İznik beyaza büründüBURSA - Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.
İznik beyaza büründü
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.
İlçede kar ve sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İlçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Karla birlikte yoğun sis ilçenin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sürerken, köy yollarının şimdilik ulaşıma açık olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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