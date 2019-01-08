İznik Beyazlara Büründü

Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.

Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.



İlçede kar ve sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İlçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Karla birlikte yoğun sis ilçenin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sürerken, köy yollarının şimdilik ulaşıma açık olduğu belirtildi. - BURSA

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