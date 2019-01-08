Son Dakika Haberleri: İznik Beyazlara Büründü

İznik Beyazlara Büründü

36 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.

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Bursa'nın İznik ilçesi beyazlara büründü.

İlçede kar ve sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İlçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Karla birlikte yoğun sis ilçenin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı sürerken, köy yollarının şimdilik ulaşıma açık olduğu belirtildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

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