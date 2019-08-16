İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
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İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölüBursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan patates yüklü kamyonun şarampole devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
İznik Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:48 Kaynak: DHA
'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü Bursa
'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan patates yüklü kamyonun şarampole devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik- Yenişehir
karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 NC 333 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. AFAD ve İtfaiye
ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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