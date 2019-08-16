Son Dakika Haberleri: İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
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İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

58 dakika önce

İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölüBursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan patates yüklü kamyonun şarampole devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan patates yüklü kamyonun şarampole devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik- Yenişehir karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 NC 333 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İtfaiye, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:48 Kaynak: DHA
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