Son Dakika Haberleri: İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen patates yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen patates yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik- Yenişehir karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 NC 333 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İtfaiye, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanede skandal! Dört kaburgası kırılan gaziye sağlam raporu verilmiş
TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 09:58:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]