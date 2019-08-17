İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
1 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen patates yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:35 Kaynak: DHA
BURSA'nın İznik
ilçesinde şarampole devrilen patates yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa
'nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik- Yenişehir
karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 NC 333 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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