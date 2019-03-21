Son Dakika Haberleri: İznik Ekinoks Festivali Başladı

İznik Ekinoks Festivali Başladı

11 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" başladı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" başladı.

İznik Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş'ın semineriyle başlayan festival, Lefke Kapı'daki kortej yürüyüşüyle devam etti.

Bursa Büyükşehir Bandosu'nun gösterisinin ardından katılımcılar, İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'na gelerek Güneş'in batışını seyretti.

Fotoğrafçılar ise Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde, Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Bursa, İznik, Kültür Sanat
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