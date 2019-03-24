Son Dakika Haberleri: İznik Ekinoks Festivali Sona Erdi

İznik Ekinoks Festivali Sona Erdi

41 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" sona erdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" sona erdi.

Festivalin son gününde çeşitli fotoğraf gruplarından oluşan onlarca kişi, İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'nda güneşin batışını bekledi.

Güneş'in suya kavuştuğu anı fotoğrafçıların ölümsüzleştirmesinin ardından festival sona erdi.

"Festival çok verimli ve güzel geçti

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İznik'in bir çok medeniyete başkentlik yaptığını söyledi.

İznik Gölü'nün eşsiz özelliklere sahip olduğunu belirten Sargın, her yıl fotoğraf tutkunları için düzenlenen etkinliğin bu yıl festival haline geldiğini dile getirdi.

Sargın, güneşin İznik'ten farklı doğup, farklı battığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Festival sürecinde güneş tam iki dağının ortasından batar. Sanki İznik Gölü'nün yıllardır beklediği bir sevgilisi varmış gibi. O aşkı iki dağın arasından öyle bir kucaklıyor ve sarmaş dolaş bir şekilde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor güneş ve göl. Yıl boyunca güneşin en güzel battığı dönem. Festival çok verimli ve güzel geçti. İlerleyen senelerde umarım bu şekilde devam eder."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:34 Kaynak: AA

İznik Gölü, İznik, Güncel
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