Son Dakika Haberleri: İznik gölü çekildi balık ağları ortaya çıktı
Son Dakika Genel İznik gölü çekildi balık ağları ortaya çıktı

İznik gölü çekildi balık ağları ortaya çıktı

1 saat önce

İznik gölü çekildi balık ağları ortaya çıktıBURSA - Marmara'nın incisi Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi.

İznik gölü çekildi balık ağları ortaya çıktı

BURSA - Marmara'nın incisi Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi. Çakırca sahilinde balıkçıların kayıkla ağ attığı bölgeler kara parçasına dönüştü. Balıkçıların av zamanı attığı ağlar ve ıstakoz sepetleri göl suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Köy sakini Kamil Cengiz, "3 -4 aya kadar buralar 1 metre yüksekliğinde su ile kaplıydı. Müthiş bir çekilme oldu. Bu yıl ciddi bir kış olmadı. Yazında yeterli yağış gerçekleşmedi. Atılan ağlar, kepçeler ve sakalar ortaya çıktı. Su benim belimi geçiyordu. hatta burada bir karabatak kuşunu kurtarmıştım. Gölün bu şekilde çekilmesi ayrı, ortaya çıkan ağ ve sakaların ki ayrı bir üzüntü. Nedenine gelince. Bunların içine canlı türleri giriyor, yılan, kuş, ve bir daha çıkamayarak içeride ölüyor. Bir tuzak gibi orta yerdeler. Buralarda su yüksekken nilüfer çiçekleri vardı. Göl çekilince onlarda yok oldu" diye konuştu.

İznik gölü çekildi balık ağları ortaya çıktı

İznik Gölü, Türkiye, Marmara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Harekatın temel hedefi terörü tasfiye etmektir
Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:15:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik gölü çekildi balık ağları ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]