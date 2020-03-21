İznik Gölü kıyısına hafriyat döken kişiye para cezası - Son Dakika
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İznik Gölü kıyısına hafriyat döken kişiye para cezası

22 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısına hafriyat döken kişiye 88 bin 490 lira para cezası uygulandı.

İznik Gölü kıyısına hafriyat döken kişiye para cezası, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısına hafriyat döken kişiye 88 bin 490 lira para cezası uygulandı.

Çevre koruma faaliyetleri kapsamında denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göl kıyısındaki hazine arazisine 9 kamyon hafriyat döküldüğünü belirledi.

Ekipler, olayın şüphelisi V.K. hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan adli tahkikat başlattı.

Bu kişiye, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince "Çevre Kanunu'na muhalefet" suçundan 88 bin 490 lira ceza kesildi.

İznik Gölü, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:18 Kaynak: AA

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