Yasak aşk iddiası Hadise'yi O Ses'teki koltuğundan etti! Yerine gelecek isim bile belli

Bakan Koca, 23 Nisan'da sürpriz yaptı! Koltuğuna oturan çocuğun kimliği daha çok şaşırttı

İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm kül oldu

BURSA - Bursa'nın İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmak üzereyken kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 15 dönümlük arazi kül olurken, alevlerin bir benzin istasyonuna yaklaşması, paniğe sebep oldu.

Yangın, Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, 15 dönümlük arazi yayıldı. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ayrıca alevlerin bir benzin istasyonuna yaklaşması paniğe sebep oldu. Ekiplerin yangını söndürme işlemleri devam ediyor.