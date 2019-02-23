İznik Gölü Kıyısında Sazlık Yangını
1 saat önce
İznik Gölü kıyısındaki sazlıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İznik Gölü
kıyısındaki sazlıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İznik ile Çakırca Mahallesi Azmak mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık alan zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:51 Kaynak: AA
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