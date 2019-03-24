Son Dakika Haberleri: İznik Gölü Kıyısında Sazlık Yangını

İznik Gölü Kıyısında Sazlık Yangını

58 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı, alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı, alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca köyüne 500 metre mesafede karasal sazlıklarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının bazı bölümlerindeki bataklık nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmede çaresiz kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

(HA-FÇ-ÖZ-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

İznik Gölü, İtfaiye, İznik, Güncel
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