Son Dakika Haberleri: İznik Gölü Kıyısındaki Cankurtaran Danışma Bürosu Yakıldı

İznik Gölü Kıyısındaki Cankurtaran Danışma Bürosu Yakıldı

12 dakika önce

İznik ilçesindeki göl kıyısındaki cankurtaran danışma bürosu yakılarak kullanılmaz hale geldi.

İznik Gölü Kıyısındaki Cankurtaran Danışma Bürosu Yakıldı, System.String[]
İznik ilçesindeki göl kıyısındaki cankurtaran danışma bürosu yakılarak kullanılmaz hale geldi.

Yaklaşık 3 yıl önce yaptırılan İznik Gölü Günbatımı Plajı'ndaki cankurtaran danışma bürosu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

Büronun yandığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken büro kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Yangını gören vatandaşlardan Ali Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Danışma bürosunun yandığını gördüm ve itfaiyeye haber verdim. Gerçekten çok üzüldüm. Bu aile plajı İznik'te çok önemli bir yer. Bunu yapanları kınıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:35 Kaynak: AA

İznik Gölü, İznik, Güncel
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