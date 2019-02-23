İznik Gölü'nde 105 Kiloluk Yayın Balığı Yakalandı
3 dakika önce
BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 metre 20 santim boyunda 105 kilo ağırlığındaki yayın balığı, balıkçı ağlarına takıldı.
BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 metre 20 santim boyunda 105 kilo ağırlığındaki yayın balığı, balıkçı ağlarına takıldı.
İznik Gölü'nün kırsal Göllüce Mahallesi sahilinden denize açılan balıkçıların ağlarına 2 metre 20 santim boyunda, 105 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Sahile taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Cumhur ve Orhan Çivi kardeşler tarafından satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görüp şaşıran vatandaşlar ise yayınla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:32 Kaynak: DHA
Sebze ve Meyveden Sonra Balıkçılar da Tanzim Satış İstiyor
Eski Belediye Başkanı, Çantasını Çalanı Sosyal Medyadan Arıyor
Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'in Hayatını Kaybeden Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak