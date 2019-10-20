Son Dakika Haberleri: İznik Gölü'nde 2 metre boyunda 65 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı
Son Dakika Genel İznik Gölü'nde 2 metre boyunda 65 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda 65 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı

4 dakika önce

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda 65 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçıların ağlarına yıllardan sonra dev yayın balığı takıldı.

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda 65 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçıların ağlarına yıllardan sonra dev yayın balığı takıldı. Yaklaşık 2 metre boyundaki dev yayın balığı, kayıktan zorlukla indirildi.

İznik Gölünde bir zamanlar klasik haline gelen dev yayın balığı yıllar sonra ilk defa görüldü. İznik Gölünde balıkçılık yapan Nazmi Tuna tarafından yakalanan dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü. 2 metre boyunda ve 67,5 kilo ağırlığında dev yayın balığı sahildeki bir restaurant sahibi tarafından satın alındı.

İki kişi tarafından zorlukla kıyıya çıkarılan yayın balığı ile ilgili olarak balıkçı Nazmi Tuna, " Yıllar sonra ilk defa bu büyüklükte bir yayın denk geldi. Zorlukla kenara çıkardık, ancak ağzından tutabildiğimiz için ellerimiz kesildi. Biraz zahmetli oldu ama uğraşımıza değdi." Diye konuştu.

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda 65 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı

İznik Gölü, Bursa, İznik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:17 Kaynak: İHA
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