İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 100 kilogramlık yayın balığı takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 100 kilogramlık yayın balığı takıldı - Son Dakika

İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 100 kilogramlık yayın balığı takıldı

6 saat önce

İznik Gölü'nde iki balıkçı tarafından 100 kilogram ağırlığında yayın balığı avlandı.

İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 100 kilogramlık yayın balığı takıldı, System.String[]

İznik Gölü'nde iki balıkçı tarafından 100 kilogram ağırlığında yayın balığı avlandı.

Gökhan ve Hakan Gider kardeşler, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Çakırca Mahallesi sahilinden sabah erken saatlerinde kayıkla göle açılıp ağlarını suya bıraktı.

Bir süre sonra ağlarını kontrol eden iki kardeş, devasa bir balığın takıldığını fark etti.

Güçlükle kayığa alınan yayın balığı, sahildeki bir restorana getirildi. 2 metre 32 santimetre boyunda, 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen balık, restoranın işletmecisi Hüsnü Köroğlu tarafından kilogramı 30 liradan satın alındı.

Restoranın bahçesine gelen birçok kişi, traktör römorkuna konulan balığı cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Gökhan Gider, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşim ağda bir şeyler olduğunu söyledi. Kontrol ettiğimde çok büyük bir balığın ağa takıldığını gördüm. Kayığa güçlükle çektik." dedi.

İznik Gölü, Sabah, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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