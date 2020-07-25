İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ile... - Son Dakika

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ile...

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmaya çalışırken kaybolan baba ile yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmaya çalışırken kaybolan baba ile yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı. İznik Gölü kıyısındaki Göllüce Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu aileden Mahmut Surani (36), 12 yaşındaki ikiz çocukları Ahmet ve Muhammed ile yeğeni Abdullah Surani (16) suya girdi. Gölde babalarından uzaklaşan ikiz kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. İkizleri kurtarmak için onlara doğru yüzen babaları Mahmut ve yeğeni Abdullah Surani gölde kayboldu. Çevredekiler tarafından gölden çıkarılan ikizler, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İznik Jandarma Bot Komutanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarınca suda yapılan aramada baba Mahmut ile yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler morga konuldu.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:15

Kaynak: AA

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