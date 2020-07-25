İznik Gölü'nde can pazarı - Son Dakika

İznik Gölü'nde can pazarı

Serinlemek için göle giren 4 kişiden 2'sini vatandaşlar kurtardı diğer ikisi aranıyor

Boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarılan 12 yaşındaki iki çocuğun durumlarının ağır olduğu öğrenildi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren baba, 2 oğlu ve yeğeni bir süre sonra gözden kayboldu. Yardım çığlıkları üzerine göle giren vatandaşlar ikiz 2 kardeşi sudan çıkarırken 36 yaşındaki baba ile 16 yaşındaki yeğeni halen aranıyor

Edinilen bilgiye göre haftasonu tatili sebebiyle İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani oğulları Ahmet Surani ve Muhammed Suraniile yeğeni Abdullah Surani serinlemek için suya girdi. İkiz kardeşler babaları ve kuzenlerini bırakıp açılınca bir süre sonra dibe battı. İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlarda dibe battı. 4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı. 12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken baba ve 16 yaşındaki yeğenine ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. İkiz kardeşlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan olay yerine akın eden çok sayıda vatandaş suya girip kayıp baba ve 16 yaşındaki Abdullah'ı arıyor. Olay yerine balık adamların ve kurtarma ekiplerinin çağrıldığı belirtiliyor. Baba ve 3 çocuğun olay yerine akın eden yakınları sinir krizi geçirirken jandarma vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.