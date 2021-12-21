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İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU - Son Dakika

İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU

21.12.2021 11:44

BURSA'da Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü, son yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

BURSA'da Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü, son yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Küresel ısınmaya bağlı yağışların azalması ile birlikte göldeki su seviyesi de düştü. Göldeki çekilme yer yer 100 metreye ulaşırken, balıkçı kayıkları da karaya oturdu.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan, 297 kilometrekarelik İznik Gölü'nde, küresel ısınma kaynaklı mevsimsel kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın tek nedeninin küresel ısınma olmadığı belirtiliyor. İznik Gölü'nün aynı zamanda bölgedeki tarım arazileri için de su kaynağı olduğunu hatırlatan yöre halkı, bilinçsiz ve vahşi sulamaya dikkat çekiyor. Köylere kurulan göletlerin de İznik Gölü'nü besleyen su kaynaklarına zarar verdiği belirtiliyor. Sanayide kullanılması için çekilen suyun da göldeki çekilmelere neden olduğu iddia ediliyor. İznik Gölü'ndeki çekilme, özellikle Çakırca Mahallesi'nde net bir şekilde görülüyor. Balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerinde ayrıca adacıkların oluştuğu gözlendi.

'SIĞ OLAN BÖLÜMLERDE ÇEKİLME DAHA ÇOK OLUYOR'

İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, Çakırca Mahallesi'nde gölün 150 metreye kadar çekildiğini söyleyerek şunları kaydetti

Küresel ısınmadan dolayı su giderek azalıyor. Yağışların yetersiz kalması, kış aylarında kar ve yağmurun az yağmasından dolayı, gölümüzün suyu sürekli olarak çekiliyor. Gölümüzün sığ olan bölümlerinde çekilme daha çok oluyor. Çakırca bölgesinde çekilme, 100-150 metreleri buldu. Gölümüzün derin bölgesi Göllüce'de ise çekilme 30-40 metrelerde kaldı. Teknelerimizi koyduğumuz yer artık karada kaldı.

Turizm işletmecisi Ali Karaman ise gölün çekilmesinin en büyük nedenlerinden birinin bilinçsiz sulama olduğunu söyledi.

'SU KAYBININ NEDENİ ARAŞTIRILSIN'

Tarımsal sulamada kapalı sisteme geçilmesi gerektiğini ifade eden Karaman, şöyle konuştu

Geçmiş yıllara göre, bu sene suda ciddi bir alçalma var. Maalesef hemen hemen her köyde göletler yapıldı. İznik Gölü'nü besleyen su kaynakları, bu göletlerden dolayı kesilmiş oldu. İznik aynı zamanda tarım bölgesi olduğu için bunun da etkisi var. Tarımsal sulamalarda artık kapalı sulama sistemine geçilmesi lazım. Çünkü açık sulamalarda ciddi oranda su tüketimi oluyor. Orhangazi ve Gemlik tarafındaki sanayi kuruluşlarına da su veriliyor. Hatta orada gölden su çekmek için döşenen borular da var. Geçtiğimiz yaz biraz kurak geçti, daha önceki yıllarda da kuraklık vardı ama bu kadar çekilme olmamıştı. 10 günden beri yağış var ama gölün suyunda en ufak bir hareketlilik, yükselme yok. Su kaybına neyin yol açtığının araştırılmasını istiyoruz. Gölümüzü kaybetmek istemiyoruz. İznik Gölü'nü kurtarmamız lazım.

'ÖLMÜŞ BALIKLAR KIYIYA GELMEYE BAŞLADI'

Çekilmeye bağlı olarak İznik Gölü'ndeki kuş popülasyonunun azalmasına ve toplu balık ölümlerine dikkati çeken Karaman İznik'te balıkçılık üst seviyededir. Özellikle yayın, sarı balık, aynalı sazan çok meşhurdur. Ama maalesef suyun alçalması ile beraber gölde oksijen eksikliği oluştuğundan ölmüş balıklar da kıyıya gelmeye başladı. İznik Gölü aynı zamanda kuşların barınağı. Özellikle leyleklerin uğrak yeri. Sazlıkların içerisinde kuşlar, barınak yapar. Aynı zamanda balıklar da sazlıklara yumurtalarını bırakır. Gölün çekilmesi, yavaş yavaş balıkların da yok olmasına sebep oluyor. Hem balıkçılık yok olmaya başladı, hem de kuşlar gelmemeye başladı. Balıkçı arkadaşlarımız da gölün alçalmasıyla beraber teknelerle açılamıyor. Çünkü su seviyesi baya düştü. Teknelerin altı sürtmeye başladı. Sığlaştığı için olta balıkçılığı da yapılamıyor dedi.

AZİZ NEOPHYTOS BAZİLİKASI SU YÜZÜNE ÇIKTI

2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İznik'te başlattığı 'Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve Havadan Fotoğraflama Çalışmaları' sırasında tespit edilen Aziz Neophytos Bazilikası da İznik Gölü'nün çekilmesi ile birlikte su yüzüne çıktı. Suyun 2 metre derinliğindeki bazilika, dron ile net bir şekilde görüntülendi. Bazilikanın bulunduğunu hatırlatan Ali Karaman Bazilika bile çekilmeden dolayı su üstüne çıktı. Su altı müzesi beklerken, su üstü müzesine dönüştü ifadelerini kullandı.

İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU
İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU

İznik Gölü, Türkiye, İznik, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZNİK GÖLÜ'NDE ÇEKİLME ARTTI BALIKÇI KAYIKLARI KARAYA OTURDU, ADACIKLAR OLUŞTU - Son Dakika
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