Son Dakika Haberleri: İznik Gölü'nde Gün Batımından Kareler

İznik Gölü'nde Gün Batımından Kareler

30 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen 'İznik Ekinoks Festivali'ne katılanlar İznik Gölü kıyısında gün batımını izledi.

İznik Gölü'nde Gün Batımından Kareler, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen 'İznik Ekinoks Festivali'ne katılanlar İznik Gölü kıyısında gün batımını izledi. Manzara büyük beğeni topladı.

İznik Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş'ın semineriyle başlayan İznik Ekinoks Festivali, Lefke Kapı'daki kortej yürüyüşüyle devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu'nun gösterisinin ardından katılımcılar, İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'na gelerek güneşin batışını seyretti. İznik Gölü'nde güneşin suya kavuştuğu anları fotoğrafçılar ölümsüzleştirdi. Birbirinden güzel kareler festivale katılanların beğenisini kazandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:26 Kaynak: DHA

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