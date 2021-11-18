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'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor - Son Dakika

'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor

18.11.2021 23:31

BURSA'nın Kestel ilçesinde kafe işleten ve çevresindeki bazı kişilere 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dediği iddia edilen Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerden haber alınamıyor.

BURSA'nın Kestel ilçesinde kafe işleten ve çevresindeki bazı kişilere 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dediği iddia edilen Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerden haber alınamıyor. Göl çevresinde arama- kurtarma çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, kıyıda kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdan buldu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşler, sabah saatlerinde bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi. İznik'e giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatan ekiplerin yaptığı incelemede Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin çevresindeki bazı kişilere bir süre önce 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını göl çevresinde yoğunlaştırdı. Göl kıyısında kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdanları bulan AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, balık adamlar ise dalış yaparak çalışmaları sürdürüyor.

'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor
'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor
'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor
'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor
'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor
'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor

İznik Gölü, İntihar, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeş aranıyor - Son Dakika


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