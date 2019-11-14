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İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)
7 saat önce
JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Motorun arıza yaptığı, Öngül'ün geceyi kayıkta uyuyarak, geçirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından karaya çıkarılan Hasan Hüseyin Öngöl'ün, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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