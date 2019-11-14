Son Dakika Haberleri: İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2) JANDARMA VE...
Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2) JANDARMA VE... - Son Dakika

İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2) JANDARMA VE...

7 saat önce

JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu.

İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2) JANDARMA VE..., System.String[]

JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDU

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Motorun arıza yaptığı, Öngül'ün geceyi kayıkta uyuyarak, geçirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından karaya çıkarılan Hasan Hüseyin Öngöl'ün, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Hasan Huseyin, Jandarma, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Pompalı tüfekle güzellik merkezinde dehşet saçan katil zanlısı yakalandı Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:42:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2) JANDARMA VE...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]