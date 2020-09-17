İznik Gölü'nde korkutan çekilme...İskele var su yok - Son Dakika

İznik Gölü'nde korkutan çekilme...İskele var su yok

Türkiye'nin 5. büyük gölü İznik'te kuraklık şoku yaşanıyor.

İznik Gölü'nde korkutan çekilme...İskele var su yok, System.String[]

Türkiye'nin 5. büyük gölü İznik'te kuraklık şoku yaşanıyor. İznik Gölü kenarındaki Çakırca Mahallesi'nde su çekilmesinden dolayı kayıkların yanaştırıldığı iskele açığa çıktı.

İznik Gölü su çekilmesinden dolayı her geçen gün kötüye gidiyor. İlçenin en büyük iskelesi su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik bir tatlı su gölü. Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik gölü kıyıdan 30 metre çekildi.

İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde büyük iskele su çekilmesinden dolayı endişen veren bir görüntü oluşturdu. Gölün kıyısında işletmesi bulunan Naci özsoy, "30 sene balıkçılık yaptım. İznik gölünde çok nadirdir gölün çekilmesi ama bu sene büyük bir çekilme var. Bunun nedeni tarımsal su pompalarının çalışması ve gölden bazı fabrikaların su çekmesidir. Ben buranın işletmecisiyim çekilmeden sonra bataklık ve pislik oluştu yani görsellik olarak çok kötü bir görüntü oluştu. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" dedi.

Gölder'den açıklama

İznik Gölü Derneği Başkanı Semih Öz yaptığı açıklamada, "Gölümüzün beslenmesini sağlayan en büyük kaynaklar yer altı suları ve yağışlardır. Son birkaç yıla baktığımızda İznik'te Derbent, Aydınlar, Orhangazi'de Çakırlı ve Yenişehir'in birkaç mahallesinde irili ufaklı olmak üzere sulama göletleri yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Söz konusu mahallelerimizde (Köylerimizde) yapılan bu göletlerin çiftçimize sağladığı katkı büyüktür, önemlidir ama gölümüzün beslenmesini de engellediği aşikardır. Tarımsal sulama haricinde sanayi alanında da gölümüzün suyu kullanılmaktadır. Orhangazi'de bulunan bir fabrika ve Gemlik Serbest bölgede faaliyet gösteren fabrikaların bazılarının da gölümüzün suyunu çektiğini biliyoruz" dedi. - BURSA

Marmara Bölgesi, İznik Gölü, Türkiye, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde korkutan çekilme...İskele var su yok - Son Dakika

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