İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın (2)
17 dakika önce
3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ Bursa
'nın İznik
ilçesinde, İznik Gölü
kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, 120 dönümlük alan zarar gördü. Jandarma
, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: DHA
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