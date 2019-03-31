Son Dakika Haberleri: İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın (2)

İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın (2)

17 dakika önce

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın (2), System.String[]
3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, 120 dönümlük alan zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: DHA

Bursa, İznik Gölü, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, "Dur" İhtarına Uymayıp Kaçan Alkollü Sürücüye 20 Bin TL Ceza Kesti Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Türkiye'den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 00:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik Gölü'nde Sazlık Alanda Yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]