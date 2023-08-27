Federasyona bağlı yüzme hakemi Ferudun Ulu, İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Federasyona bağlı yüzme hakemi Ferudun Ulu, İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

Federasyona bağlı yüzme hakemi Ferudun Ulu, İznik Gölü\'nde boğularak hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 27.08.2023 16:14

Bursa'da İznik Gölü'nde serinlemek için suya atlayan ve bir anda gözden kaybolan yüzme hakemi Ferudun Ulu'nun cesedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Göle girişler yasaklandı.

Bursa'da 2 arkadaşı ile tekneyle açıldığı İznik Gölü'nde yüzmek için suya atlayıp, gözden kaybolan yüzme hakemi Ferudun Ulu'nun cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi 60 yaşındaki Ferudun Ulu yüzmek için girdiği İznik Gölü'nde gözden kayboldu. Ulu'nun bulunması için Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ve İznik İlçe Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma yürütüldü.

Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ DALGIÇLARCA ÇIKARILDI

SONAR cihazı ile arama yapan ekipler, önce Ulu'nun bulunduğu yeri tespit etti. Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi olarak görev yapan Ulu'nun cesedi, bulunduğu noktadan dalgıçlarca çıkarıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

GÖLE GİRİŞLER YASAKLANDI

Ulu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, İznik Gölü'ne girişler yasaklandı. Jandarma ekiplerince yapılan anonslarla, cankurtaranların olduğu İnciraltı ile Orhangazi halk plajları hariç göle girmenin yasaklandığı ve yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İznik Gölü, Bursa, İznik, 3. Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Federasyona bağlı yüzme hakemi Ferudun Ulu, İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak
15:59 Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu
15:52 Kim der 2 çocuk annesi! Sinem Kobal'de süpr minili tatil pozları
15:44 Prigojin'in ölümü sonrası Wagner'in yerini Redut'un alması bekleniyor! Başında Putin'e yakınlığıyla bilinen Timchenko var
15:32 Balıkesir'de fırtınada alabora olan teknede bir kişi hayatını kaybetti
15:05 Federasyona bağlı yüzme hakemi Ferudun Ulu, İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti
14:56 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 19 göçmen kaçakçısı yakalandı
14:04 Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası Türk şef Ömür Akkor ile yemek pişirdi
13:59 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeğini kaybetti
13:56 Son Dakika! Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2023 16:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Federasyona bağlı yüzme hakemi Ferudun Ulu, İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement