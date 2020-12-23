İznik Gölü'ndeki bazilikanın ziyarete açılması planlanıyor - Son Dakika

İznik Gölü'ndeki bazilikanın ziyarete açılması planlanıyor

23.12.2020 11:31
İznik Gölü'ndeki bazilikanın ziyarete açılması planlanıyor, System.String[]

Amerika Arkeoloji Enstitüsünün yayımladığı Archaeology Dergisi'nin 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak seçtiği İznik Gölü'ndeki bazilikanın yüzer iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Amerika Arkeoloji Enstitüsünün yayımladığı Archaeology Dergisi'nin 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak seçtiği İznik Gölü'ndeki bazilikanın yüzer iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

İznik Belediyesinden yapılan açıklama göre, bazilikada devam eden çalışmalarla ilgili İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, İznik Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Türkmenoğlu, Prof. Dr. Murat Taş, İznik Kazı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, İznik Gölü'ndeki bazilikanın Göbeklitepe'de uygulanan modele benzer bir yaklaşımla tarihe ve doğaya zarar vermeyecek bir yüzer iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Ayrıca, farklı kurumların yetki alanı içinde kalması nedeniyle proje oluşturma ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için gerçekleştirilecek sürecin Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılmasına karar verildi.

Surları, kapıları, müzeleri ve tarihi mekanlarıyla çok önemli bir bölge olan İznik'te, bazilikanın ziyarete açılmasının tüm dünyanın ilgisini çekeceği ve turizm açısından da Türkiye'nin çok önemli bir çekim merkezine dönüşebileceği öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İznik Gölü, Mudanya, İznik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İznik Gölü'ndeki bazilikanın ziyarete açılması planlanıyor - Son Dakika


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