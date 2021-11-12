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İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı - Son Dakika

İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı

12.11.2021 10:28

İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki kuraklık hat safhaya ulaştı.

İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı

BURSA - Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki kuraklık hat safhaya ulaştı. Kıyıdan 200 metre çekilen gölde yaşayan ördeklerin görüntüsü ise tedirginliği iki kat arttırdı.

İznik Gölü su çekilmesinden dolayı her geçen gün kötüye gidiyor. İlçenin en büyük iskelesi su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik bir tatlı su gölü olarak kayıtlarda yerini alıyor.

Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü kıyıdan 200 metre çekildi. İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde büyük iskele su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu. Kayıklar karaya otururken gölde yaşayan ördeklerin susuzlukla mücadelesi kameralara yansıdı. Göl kıyısında işletmesi bulunan Aysel Güleç, "Bir önceki yıl daha kötüydü düzelir sandık ama şimdi resmen bir felaket. Görüyorsunuz kayıklar, ördekler karada çok üzülüyoruz. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz" dedi.

İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı
İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı
İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı
İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı

İznik Gölü, Türkiye, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreye dayandı - Son Dakika
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