İznik Gölü'ndeki su çekilmesi ve kirlilik inceleniyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonunca İznik Gölü'ndeki su çekilmesi ve kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı.

Orhangazi ilçesine gelen komisyon üyeleri, gölden su çeken bir gübre fabrikasına ait pompa istasyonu ve Orhangazi sahilindeki iskele bölgesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ercan Barutçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İznik Gölü'ndeki son durumu her yönlüyle inceleyeceklerini bildirdi.

Barutçu, gölün bölge için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgenin gözbebeği ve gelecek nesillere taşımamız gereken bir değer. Dolayısıyla biz komisyon olarak göldeki çekilme ile göldeki kirlilik konusunda detaylı bir inceleme yapacağız. Bu incelemelerimizi tüm yönleri ve tüm tarafları dinleyerek yapacağız. Bu konuda ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Hazırlayacağımız komisyon raporunu ise Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşıyacağız."