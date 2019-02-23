Son Dakika Haberleri: İznik Gölü'ndeki Sazlıklarda Yangın Çıktı

İznik Gölü'ndeki Sazlıklarda Yangın Çıktı

42 dakika önce

BURSA'da, İznik Gölü'ndeki sazlıklarda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek gölün etrafını sardı.

İznik Gölü'ndeki Sazlıklarda Yangın Çıktı, System.String[]
BURSA'da, İznik Gölü'ndeki sazlıklarda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek gölün etrafını sardı. İlçenin dört bir yanından görünen yangın panik yaratırken, bölgede mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde İznik ilçesi Çakırca mevkiinde bulunan İznik Gölü'nün yakınlarında çıktı. Göl kenarındaki sazlıklarda bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgar ve lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek gölün etrafındaki diğer alanlara da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilçenin her noktasından yangının görünmesi panik yarattı. Olay yerine İznik ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye, bölgede 4 kişinin mahsur kaldığını belirledi. Mahsur kalan 4 kişi, itfaiyenin 30 dakikalık çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:08 Kaynak: DHA

Bursa, İznik Gölü, İznik, Güncel
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