İznik Gölü Sahili Temizlendi
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri İznik gölü sahilini temizledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
ekipleri İznik
gölü sahilini temizledi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İznik ilçesinde Boyalıca
sahilini temizledi. 7 kişilik ekip, dalgaların sahile attığı kamış ve diğer pislikleri topladı. Gölden çıkartılan atıklar poşet torbalarla arabalara yüklenip imha edilmek üzere götürüldü. Bilhassa cam ve plastik şişe, karton ve kutu, tahta ve yosun atıklarına rastlanırken, vatandaşların gölü daha temiz tutmaları istendi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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