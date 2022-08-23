Türkiye 'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesinin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye , Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. 5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: İHA

İznik Gölü, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İznik Gölü'nde korkutan yangın - Son Dakika

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