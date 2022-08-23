İznik Gölü'nde korkutan yangın - Son Dakika
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İznik Gölü'nde korkutan yangın

23.08.2022 21:33

İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

İznik Gölü'nde korkutan yangın

İznik Gölü çevresinde bulunan sazlıklar alevlere teslim oldu

BURSA - İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alan alevlere teslim oldu.

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesinin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. 5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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İznik Gölü'ndeki yangın söndürüldü İznik Gölü'ndeki yangın söndürüldü İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

İznik Gölü, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İznik Gölü'nde korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik Gölü'nde korkutan yangın - Son Dakika
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