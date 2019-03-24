İznik Gölü Yakınındaki Sazlık Alanda Yangın

İznik Gölü yakınındaki sazlık alanda yangın çıktı.

İznik Gölü yakınındaki sazlık alanda yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün Çakırca Mahallesi kesimindeki sazlıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürmeye çalışıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor

Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı

Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek