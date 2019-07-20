Son Dakika Haberleri: İznik gölünde beton bariyerli tedbir
Son Dakika Güncel Haber

İznik gölünde beton bariyerli tedbir

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaz aylarında binlerce insanın piknik için tercih ettiği göl sahilinde çamlık tesislerine araç girişlerini engellemek için çamlık beton bariyerle tedir alınıyor.

İznik gölünde beton bariyerli tedbir, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaz aylarında binlerce insanın piknik için tercih ettiği göl sahilinde çamlık tesislerine araç girişlerini engellemek için çamlık beton bariyerle tedir alınıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İznik gölü Orhangazi sahilinde yer alan 3 kilometre uzunluğundaki çamlık tesislerine araç girişlerini engellemek için beton bariyer koyuyor. Yıllardır ikazlara rağmen çamlık içine araç girişlerinin bir türlü engellenemediği bildirildi. Çamlık tesisleri güzergahı boyunca beton bariyer yerleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, böylece çamlık içine araç girişine mani olacak.

Öte yandan ekipler festival alanında dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Parke ile döşenecek olan alan otopark olarak kullanılacak. Bölge festival zamanları ise festival alanı olarak kullanılmaya devam edecek. - BURSA
Orhangazi, Çamlık, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor Bağ-Kur'luya 3 müjde birden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 13:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik gölünde beton bariyerli tedbir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]