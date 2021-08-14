Üye Girişi
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor - Son Dakika

İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor

14.08.2021 09:52

İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor Birçok ülkeye ihraç edilen gümüş balığının günden güne azalması balıkçıları tedirgin ediyor.

İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor

BURSA - Birçok ülkeye ihraç edilen gümüş balığının günden güne azalması balıkçıları tedirgin ediyor.

Türkiye'nin beşinci ve Marmara bölgesinin en büyük gölü olan İznik gölünde gümüş balığı nesli günden güne azalıyor. İklim şartlarının yanı sıra gölde avlanan balıkçılarının sayılarının artması ve bazı dönemlerde gümüş balığı için av yasağının getirilmemesine bağlı yaşanan balık azlığı, avcılıktan geçinen mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Birçok ülkeye ihracatı yapılan gümüş balığının kilosu önceki yıllarda 3,5 TL'ye satılırken, pandemi sonrası talebin azalması ile birlikte kilogram fiyatı 2,5 ile 2,8 lira arasına düştü.

Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karabacak, gümüş balığının avlandıktan sonra aracılar tarafından alındığını ifade ederek, "Oradan firmalara gidiyor. Firmalar da işleyip İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelere ihraç ediyor. Pandemiden dolayı çalışma yapamadık. Avrupa bu balığı pandemiden dolayı almadı, bir süre bu sıkıntıya sebebiyet verdi" dedi.

Pandemi tedbirlerinin kaldırılması ile birlikte işlerin bir nebze de olsa açıldığını vurgulayan Karabacak, "Eskiye nazaran talep daha az. Göldeki balık popülasyonu da düşük. Geçmiş yıllarda bu aylarda çok daha fazla çıkması gerekiyordu. Bu durumu hava sıcaklığı da tetikliyor. Havalar sıcak olunca bu balık kıyıya gelmiyor. Havalar serinleyince biraz daha iyi balık tutacağımızı düşünüyoruz. Bu tuttuğumuz balıkla ülkemize katma değer kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gümüş balığının kilogramının 2,5 ile 2,8 lira arasında satıldığını belirten Karabacak, "Bundan 3 sene önce 3,5 TL'ye gidiyordu. Şimdi fiyatlar aşağı düştü. Pandeminin etkisi oldu. Devletin biraz bize imkan sağlaması gerekiyor. Göl taksitlerinin biraz düşük olması gerekiyor. Biz bu balığı 3,5 TL'ye satarken, devlet bize o fiyattan gölü verdi. Şimdi fiyatlar düştü, biraz daha devletten teşvik bekliyoruz. Sazan, yayın balığı bu aylarda olmuyor" diye konuştu.

Kooperatif üyesi bir başka balıkçı, Fatih Karabacak da, balık tutmanın meşakkatli olduğunu anlatarak, "Ağustos ayında sabah saatlerinde bu balığı avlarken, eylül ayında gece avlamaya başlarız. Eskiye göre çok fark var. Eskiden ırp dediğimiz ağı açardık, çayımızı demlerdik, balık içine dolardı. Kaç ton lazım diye firmayı arardık. Onlar da bize mesela 7 ton derdi. Bir çekerdik ağımızı, 10 ton balık var... Şimdi ise 1 ton tutan seviniyor. Biz de eskiden bu gölde gümüş tutan 5 balıkçıydık. Şimdi 40 balıkçı olduk. Göl bu kadar avlanmayı kaldırmıyor. Bu gölün bir kapasitesi var. 40 balıkçı günde 1 ton tutsa, 40 ton gümüş balığı yapar. Firmalar diyor ki, 'Sen tutmasan diğeri tutuyor'. Bunlar balık azlığına sebep oluyor. Nisan, mayıs ayında bu gölden balık tutturulmaması gerekiyor. Yumurta zamanı avcılığa kapanması lazım" dedi.

İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor
İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor

Türk Lirası, Pandemi, İznik, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi 11:09 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Sel felaketinde korkutan rakam! 10:35 Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında 10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun 09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 09:02 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü 23:14 Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar 22:31 Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar

Son Dakika Haberleri
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:32 Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
10:05 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun
09:19 Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi ve kızının babası için uzaklaştırma kararı aldırdı
09:01 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü         
11:11
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı         
10:32
Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş         
10:06
Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun         
09:06
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu         
22:58
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 11:19:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İznik gölünde gümüş balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement