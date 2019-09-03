Son Dakika Haberleri: İznik Gölüne akan kirli su korkutuyor
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İznik Gölüne akan kirli su korkutuyor

2 saat önce

İznik Gölüne akan kirli su korkutuyorBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde göle sabaha kadar kara sular aktı.

İznik Gölüne akan kirli su korkutuyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde göle sabaha kadar kara sular aktı.

İznik gölüne gece yarısı nereden geldiği belli olmayan simsiyah su aktı. Karasu deresiyle göle akan pis suyu fark eden balıkçılar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ve BUSKİ İlçe Müdürü Fidan Turgut bölgede incelemelerde bulundu. Yağmur giderine çorak su borusunun bağlandığını bildiren Usta, derenin kim ya da kimler tarafından kirletildiğinin tespiti için çalışma başlatıldığını söyleyerek, "Durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de bildireceğiz. Cezai müeyyide uygulanmalı" dedi.

Daha sonra zabıta ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri bölgede inceleme yaptı ve sudan tahlil için numune alındı.

Karasu, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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