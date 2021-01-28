İznik ile Yenişehir arasında araçlar mahsur kaldı, sürücülerin zor anları böyle görüntülendi - Son Dakika

İznik ile Yenişehir arasında araçlar mahsur kaldı, sürücülerin zor anları böyle görüntülendi
28.01.2021 11:53
İznik ile Yenişehir arasında araçlar mahsur kaldı, sürücülerin zor anları böyle görüntülendi Bursa'da sabah saatlerinde yağan şiddetli kar Bursa'nın İznik ilçesi ile Yenişehir ilçeleri arasındaki bağlantı yolunun kapanmasına sebep oldu.
İznik ile Yenişehir arasında araçlar mahsur kaldı, sürücülerin zor anları böyle görüntülendi
BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde yağan şiddetli kar Bursa'nın İznik ilçesi ile Yenişehir ilçeleri arasındaki bağlantı yolunun kapanmasına sebep oldu. Kar ve buzlanma yüzünden yolda kayan zincirsiz sürücüler trafiği kapadı. Karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Buzlu yolda ilerlemekte sorun yaşayan araçlar yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Araçlar 2 saat boyunca yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekibi yol açma çalışmalarına başladı.
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